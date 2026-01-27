Ampliación de la Estación Transformadora de General Pico

En el marco de la política pública energética que impulsa el Gobierno de La Pampa, la Secretaría de Energía y Minería, a través de la Administración Provincial de Energía (APE), firmó un contrato de ampliación de obra con la empresa Martínez de La Fuente para la Estación Transformadora 132/33/13,2 kV de General Pico.

La inversión se financia a partir del acuerdo alcanzado con CAMMESA, que reconoce a la Provincia por mantenerse al día con el pago de sus obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista y permite reinvertir esos recursos en infraestructura eléctrica estratégica.

La Estación Transformadora, actualmente en construcción y con un avance del 48 %, beneficiará de manera directa a más de 100.000 pampeanas y pampeanos, consolidándose como la obra eléctrica más importante de los últimos 20 años en el norte provincial. Su puesta en funcionamiento permitirá duplicar la potencia del subsistema norte, mejorar la calidad del servicio e incorporar capacidad para atender nuevas demandas productivas, urbanas y habitacionales.

En ese sentido, la ampliación de la Estación Transformadora hará posible la renovación integral de la línea eléctrica de abastecimiento entre General Pico y Arata, una de las más antiguas de la provincia. Esta intervención mejorará la confiabilidad del sistema, reducirá riesgos operativos y fortalecerá el abastecimiento eléctrico de las localidades del norte pampeano.

La mayor disponibilidad de potencia eléctrica habilita, además, desarrollos urbanos y habitacionales que hasta ahora no eran viables por limitaciones en la capacidad del sistema. En la ciudad de General Pico, el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda impulsa el desarrollo de un predio de 60 hectáreas, delimitado por la Avenida Brunengo, las calles 333 y 300 y la Circunvalación, donde ya se encuentran en ejecución las obras correspondientes a un barrio de 200 viviendas y a 198 soluciones habitacionales del programa PROCREAR.

A estas iniciativas se suma la proyección de entrega de 158 lotes con servicios para la construcción de viviendas por parte de sus adjudicatarios, junto con nuevos emprendimientos habitacionales que contemplan, como mínimo, la construcción de 300 viviendas adicionales. En conjunto, barrios en ejecución, lotes con servicios y nuevos desarrollos totalizan 856 futuras viviendas, que requieren una red eléctrica con mayor capacidad y robustez, condición que se alcanza a partir de la ampliación de la Estación Transformadora y la repotenciación del sistema asociado.

De esta manera, la planificación energética provincial evidencia cómo la energía se pone al servicio del desarrollo urbano, el acceso a la vivienda y la mejora sostenida de la calidad del servicio eléctrico, articulando infraestructura estratégica, políticas de hábitat y un crecimiento ordenado de las ciudades. Al mismo tiempo, la inversión realizada con recursos provenientes del acuerdo con CAMMESA refleja una gestión responsable del sistema eléctrico, que cumple con sus compromisos y reinvierte esos resultados en obras estructurales para el desarrollo de La Pampa.

En este sentido, el Gobierno de La Pampa reafirma una concepción estratégica de la energía como política pública central para el desarrollo territorial, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

A partir de la planificación, la inversión sostenida y una gestión responsable de los recursos, la Provincia continúa ampliando su infraestructura eléctrica para acompañar el crecimiento de las ciudades, garantizar derechos y generar condiciones para el desarrollo productivo y habitacional en todo el territorio pampeano, con un Estado presente que piensa a largo plazo y construye futuro.