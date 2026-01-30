Jornada técnica en la Facultad de Agronomía de la UNLPam sobre pulverización con drones

El próximo 10 de febrero, a partir de las 8:30 se llevará a cabo en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en Santa Rosa, una «Jornada técnica sobre pulverización de fitosanitarios con drones multirotor, destinada a profesionales asesores técnicos».

La actividad es organizada por el Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Agricultura, en articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de Agronomía de la UNLPam y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa, y se enmarca en la Ley Provincial N° 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas.

“El encuentro tiene como objetivo brindar herramientas técnicas y criterios de uso responsable para una tecnología que avanza con rapidez en los sistemas productivos y que plantea nuevos desafíos en materia de regulación, seguridad y buenas prácticas de aplicación”, destacó Natalia Ovando, directora de Agricultura, a la Agencia Provincial de Noticias.

Durante la Jornada se abordarán las características principales de los sistemas de pulverización mediante drones (CDA), junto con las consideraciones necesarias para su correcta calibración. Asimismo, se trabajará sobre la calibración de los equipos, los parámetros que influyen en la calidad de aplicación y el diseño del caldo de pulverización para bajas tasas, haciendo hincapié en las condiciones específicas que requiere su utilización en drones multirotor.

«La capacitación está dirigida a ingenieros agrónomos y otros profesionales con incumbencia, en su rol de asesores técnicos, actores clave en la planificación, supervisión y control de las aplicaciones de fitosanitarios, conforme a lo establecido por la normativa provincial vigente», explicó la funcionaria. La propuesta cuenta con cupos limitados y forma parte de una agenda de acciones orientadas a fortalecer el uso responsable de tecnologías de aplicación, promoviendo la eficiencia productiva, el cuidado del ambiente y la protección de la salud de la población.

La inscripción se realiza a través de la Dirección de Agricultura, al teléfono 2954-390223