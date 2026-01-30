Se viene el domingo «Disfruta Pico» en el centro de la ciudad con calles peatonales

La Municipalidad de General Pico llevará adelante este domingo 1 de febrero una nueva jornada de “Disfrutá Pico”, con una propuesta pensada para vecinos, vecinas y visitantes, que se desarrollará a partir de las 19 horas en el centro de la ciudad. Con calles peatonales, se realizará una agenda de opciones artísticas y musicales.

En el marco de la temporada estival, la iniciativa tiene lugar de manera articulada con el sector privado, con el objetivo de promover la economía local, potenciar las propuestas nocturnas y generar espacios de encuentro para toda la familia.

Durante la jornada, el público podrá recorrer el sector y presenciar espectáculos en vivo.

El cronograma incluye la actuación de Bandidos Urbanos en la Plaza Seca, además de la presentación de un DJ y cuarteto en calle 18, junto a distintas intervenciones que aportarán color y movimiento a la noche piquense.

Este tipo de acciones conjuntas buscan dinamizar la actividad comercial y cultural, ofreciendo alternativas recreativas accesibles, impulsando el disfrute y la convivencia comunitaria.

Los eventos tendrán su continuidad los próximos días 8 y 22 de febrero.

Corte de calles

Con la finalidad de concretar estas alternativas de forma segura para las y los asistentes, se concretarán cortes de tránsito en distintos puntos del microcentro. Las calles afectadas serán Avenida San Martín a 24 y 15 a 19.