Renunció Marcos Lavagna al Indec

El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), según confirmaron fuentes oficiales del organismo.

La salida del funcionario técnico se produce poco después de la implementación de una nueva canasta de consumo para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que comenzó a aplicarse este mes y cuyo impacto se verá reflejado cuando se difunda el dato correspondiente a enero.

«Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al Indec y lo comunicó dentro del Instituto», señalaron voceros del organismo estadístico, sin brindar mayores precisiones sobre los motivos de la decisión ni sobre quién lo reemplazará en el cargo.

Lavagna se desempeñaba al frente del Indec desde 2019 y su gestión estuvo marcada por el objetivo de fortalecer la credibilidad de las estadísticas oficiales, en particular las vinculadas a inflación y actividad económica. Asumió en el instituto el 30 de diciembre de ese año con aval del expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía, Martín Guzmán.