Gran convocatoria en una nueva edición de “Disfrutá Pico” en el centro de la ciudad

La Municipalidad de General Pico, en conjunto con el sector privado, llevó adelante una nueva jornada de “Disfrutá Pico”, una propuesta que volvió a convocar a una importante cantidad de vecinos y vecinas en el microcentro de la ciudad, con actividades culturales, gastronómicas y recreativas.

Durante la jornada, el centro piquense se vio colmado de público que recorrió la zona, asistió a espectáculos en vivo y aprovechó la oferta gastronómica local. Familias enteras participaron del evento y compartieron un espacio pensado para el esparcimiento y el encuentro.

Las propuestas musicales se desarrollaron en dos puntos clave. En la Plaza Seca se presentó la banda Bandidos Urbanos, mientras que el folklore tuvo su espacio en la intersección de las calles 18 y 19. En paralelo, niños y niñas accedieron a juegos y actividades especialmente diseñadas para ellos.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar la circulación peatonal, se dispusieron cortes de tránsito desde la Avenida San Martín hasta la calle 24 y desde la calle 15 a la 19.

Desde la organización confirmaron que “Disfrutá Pico” tendrá dos nuevas ediciones, previstas para los días 8 y 22 de febrero. La iniciativa busca consolidarse como un espacio de articulación entre el sector público y el comercial, promoviendo el desarrollo social, cultural y económico de General Pico.