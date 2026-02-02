El Grupo GEO desalojó un piquete que finalizó con 12 detenidos en el Relleno Sanitario de Santa Rosa

Un operativo del Grupo GEO de la Policía provincial puso fin este lunes por la tarde a un piquete que vecinos mantenían en el Relleno Sanitario de Santa Rosa, en el sector norte de la ciudad. La intervención se realizó cerca de las 17 y dejó como saldo 12 personas detenidas y una mujer asistida por personal de salud luego de descompensarse durante el procedimiento.

La protesta había generado un fuerte impacto en el servicio de recolección de residuos. Ocho camiones del Ente Municipal de Higiene y Saneamiento Urbano (Emhsu) permanecían varados en las inmediaciones del predio, sin poder completar la descarga de los desechos recolectados durante la jornada. Tras el despeje del acceso, los vehículos pudieron ingresar y normalizar la etapa final del circuito operativo.

El conflicto se originó a partir de un incendio ocurrido el fin de semana en el Relleno Sanitario, un episodio que agravó una situación de tensión que, según los manifestantes, se arrastra desde hace meses. Vecinos del asentamiento El Amanecer y de barrios cercanos denunciaron reiteradamente la quema de basura, la presencia constante de humo y las condiciones en las que se realiza la disposición final de los residuos.

Durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes, el humo persistente en la zona profundizó el malestar. Como medida de protesta, un grupo de personas bloqueó el ingreso principal al predio y encendió neumáticos, impidiendo el paso de camiones recolectores y personal municipal. La interrupción del acceso paralizó de inmediato un servicio considerado esencial.

Desde la Municipalidad de Santa Rosa señalaron que se intentó abrir una instancia de diálogo, pero que los manifestantes se negaron a levantar la medida. Ante ese escenario, el Ejecutivo local presentó una denuncia judicial por la obstrucción del servicio público, lo que derivó en la orden de desalojo.

“Un grupo reducido no puede tener de rehén a una ciudad entera”, expresaron desde la intendencia a través de un comunicado oficial, en el que confirmaron la intervención policial y la liberación del acceso al Relleno Sanitario.

Con el operativo concluido y el ingreso despejado, el municipio aseguró que el sistema de recolección volvió a funcionar con normalidad, mientras el conflicto de fondo por el funcionamiento del Relleno Sanitario sigue sin una solución definitiva.