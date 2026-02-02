Caputo confirmó a Pedro Lines como nuevo titular del Indec tras la renuncia de Lavagna

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que Pedro Lines será el nuevo titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), luego de la renuncia de Marco Lavagna. El anuncio fue realizado por el propio funcionario durante una entrevista con Radio Rivadavia.

Según explicó Caputo, la decisión se tomó en el marco del proceso de revisión metodológica que atraviesa el organismo. “Se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado”, señaló.

En ese sentido, el ministro advirtió sobre el impacto político y comunicacional que podría generar una modificación en la conducción del Indec en plena desaceleración de precios. “Cambiar al titular del Indec en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga —porque ya no tenemos déficit fiscal y no hay emisión— inevitablemente llevaría a que digan que la inflación bajó no por el trabajo realizado, sino porque se cambió el índice”, afirmó.

Caputo remarcó que el Gobierno mantendrá la actual medición hasta que el proceso de desinflación esté plenamente consolidado.

La salida de Lavagna, formalizada este lunes mediante su renuncia, generó incertidumbre dentro del organismo, a pocos días de la difusión de los primeros datos de inflación elaborados con la nueva metodología, que comenzó a aplicarse este mes.

El alejamiento del funcionario se da además en un contexto de tensiones internas en el Indec, vinculadas al congelamiento de salarios, una situación que deterioró la relación con los trabajadores del instituto.

Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019 y su gestión estuvo marcada por la continuidad en la normalización de las estadísticas oficiales. Su salida coincide con un momento técnico clave: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC), uno de los indicadores más sensibles para la política económica del Gobierno.