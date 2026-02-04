La Municipalidad advierte de estafas

La Municipalidad de General Pico informa que, a través de falsas publicaciones de empleo en redes sociales se insta a la población interesada a retirar el Carnet de Manipulación de Alimentos. Para tal fin, solicitan abonar un canon con una dirección de e-mail apócrifa.



Por tal motivo, y a fin de evitar que las y los piquenses sean víctimas de estafas, se brindan las vías de comunicación oficiales para realizar las consultas correspondientes. E-mail: formacioncomercialalimentaria@gmail.com; teléfono: 2302-476239; dirección: calle 10 esquina 1.



Así mismo, resulta imperioso mencionar que la licencia no se otorga de forma inmediata, sino que para su obtención se debe cursar una capacitación y rendir el final que avale la idoneidad del o la usuaria.

