La Municipalidad de General Pico informa que se encuentra a disposición de la comunidad el Punto Educativo, un espacio pensado para acompañar, orientar y brindar herramientas a estudiantes a través de apoyo escolar de nivel secundario y talleres de orientación vocacional individual.

Las y los interesados ya pueden inscribirse en la Dirección de Educación, ubicada en MEDANO, en calles 11 y 24, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00. También podrán realizar consultas a través de WhatsApp, comunicándose al 2302-306848.

Para acompañar las trayectorias formativas de las y los jóvenes, las clases de apoyo de nivel secundario funcionarán de la siguiente manera:

-Centro de aprendizaje Museo Malvinas, de 18:00 a 20:00: lunes y miércoles, Ciencias Sociales y Lengua. Martes y jueves, Ciencias Naturales y Matemática.

-Centro de aprendizaje CDT Roca: todas las materias. Martes y jueves, de 10:00 a 12:00.

Esta iniciativa busca además, promover la inclusión y garantizar el acceso a la información, reafirmando el compromiso con la educación como instrumento

fundamental para el desarrollo personal y comunitario.

Más información

En la Dirección mencionada se puede solicitar asesoramiento sobre inscripciones, becas y planes de estudio de nivel superior, así como una reseña general sobre la ciudad destinada a quienes provienen de otras localidades o provincias.

También este espacio es el lugar para gestionar o renovar la tarjeta SUBE, con el beneficio estudiantil gratuito en el transporte urbano para todos los niveles.