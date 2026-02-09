Murieron dos jovenes al chocar con un vehículo

Dos jóvenes, de 22 y 23 años, que se trasladaban en una motocicleta, perdieron la vida tras un choque con un vehículo en la Ruta Nacional N°9, cerca de la ciudad cordobesa de Oncativo.

El incidente se produjo en la madrugada de este lunes, en el kilómetro 590, donde las víctimas circulaban en una moto de 125 cc y colisionaron con un rodado de mayor porte, conducido por un hombre de 68 años, quien viajaba acompañado por dos personas de 62 y 88 años.

Los ocupantes del vehículo sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a diferentes hospitales de la región debido a la colisión.

Las autoridades locales, junto a dotaciones de bomberos de Oliva y Oncativo, trabajaron en el lugar para llevar a cabo los análisis pertinentes, lo que ocasionó que el tránsito permaneciera interrumpido.

El personal de salud confirmó el fallecimiento de los jóvenes que viajaban en la moto, mientras que se investiga el contexto del accidente.