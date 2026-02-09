Medanito: venció el plazo y no hubo ofertas quedando desierta la licitación

El llamado a licitación nacional e internacional para explorar y explotar por los próximos 25 años el área hidrocarburífera El Medanito, en la zona de la localidad de 25 de Mayo, no tuvo ofertas. Hoy venció el plazo para presentar ofertas y la empresa estatal Pampetrol declaró desierta la licitación por falta de interesados.

El plazo para presentar ofertas vencía a las 9 horas de este lunes 9 de febrero. El pliego era gratuito, y las firmas interesadas debían pagar luego 15 mil dólares por el data room para luego poder participar de la licitación.

El Medanito es el principal yacimiento hidrocarburífero de la provincia: cuenta con alrededor de 200 pozos activos, aporta el 34% de la producción pampeana y representa cerca del 10% de los ingresos fiscales provinciales.