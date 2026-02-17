«De turistas por mi ciudad». Más de 100 vecinos recorrieron empresas productivas

La Municipalidad de General Pico llevó adelante una nueva edición de “De turistas por mi ciudad”, una propuesta destinada a ofrecer a la ciudadanía una alternativa recreativa y formativa durante el receso estival. Cerca de un centenar de personas fueron parte de los recorridos.

La iniciativa contempló dos salidas diarias, brindando la posibilidad de conocer en detalle el funcionamiento de distintos establecimientos de la ciudad.



A lo largo de cada visita, las y los participantes pudieron interiorizarse sobre los procesos productivos, la capacidad de elaboración, el destino de la misma y la dinámica cotidiana de cada una.

Entramado

El coordinador de Desarrollo Local y Turismo, Maximiliano Robledo, señaló: “Pudimos, junto a la comunidad, recorrer diferentes firmas que conforman la fuerza productiva piquense. Es fundamental generar estos espacios de encuentro, donde las y los vecinos puedan conocer de cerca la red que impulsa el desarrollo local”.



En esta oportunidad, los paseos a Metal Maq y Amuyen Rectificaciones, Aberturas Pampeanas y la sala extractora de la Cooperativa Apícola, permitiendo a las y los asistentes conocer sus instalaciones, historia y maquinarias, entre otros.

“Estas experiencias nos permiten poner en valor el trabajo que realizan nuestras empresas, su capacidad de innovación y el compromiso que sostienen con la comunidad. Estamos muy contentos porque cada vez más gente se suma a esta propuesta, que crece y se consolida edición tras edición”, agregó Robledo.

Finalmente, el funcionario destacó la articulación entre el sector público y privado para concretar la actividad. “Agradecemos especialmente a cada uno de los empresarios que abrieron las puertas de sus establecimientos. Esta vinculación es clave para fortalecer General Pico y seguir promoviendo oportunidades para todos y todas”, concluyó.