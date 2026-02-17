La CGT llama a paro general el día que se trate la reforma laboral en Diputados

Lo que comenzó como una reunión de urgencia en pleno feriado terminó por sellar el destino de la próxima gran protesta nacional. La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó oficialmente que activará un paro general en el momento exacto en que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento de la reforma laboral.

Estrategia de «acción directa»

A diferencia de otras convocatorias, la cúpula sindical decidió abandonar las fechas fijas para adoptar un esquema de alerta y movilización inmediata. La modalidad del plenario —realizado vía Zoom para garantizar la presencia federal de todos los secretarios generales— permitió unificar criterios: el paro no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de presión directa sobre el Congreso.

Los dos escenarios tras la confirmación

Con la decisión ya tomada por el Consejo Directivo, el cronograma queda atado exclusivamente a los tiempos legislativos:

Sesión este jueves: si el oficialismo y los bloques aliados logran convocar a sesión para este 19 de febrero, la huelga nacional comenzará de manera inminente ese mismo día.

Postergación a la próxima semana: en caso de que el debate se dilate, la central obrera mantendrá la medida en suspenso para hacerla efectiva durante la semana del 23 de febrero.

Un pulso de fuerza inminente

La confirmación del paro eleva la tensión política al máximo. Los distintos gremios que integran la central ya comenzaron a coordinar la logística para que la protesta sea masiva, afectando sectores clave como el transporte, la industria y los servicios públicos.

Con los teléfonos de los principales secretarios generales «al rojo vivo», el sindicalismo espera ahora la publicación de la Orden del Día en Diputados para apretar el botón de inicio de una medida de fuerza que promete paralizar el país.