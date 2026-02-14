Una multitud en el primer día del Cosquín Rock 2026

El Cosquín Rock volvió a encender este sábado el corazón de las sierras cordobesas con una nueva edición que, desde temprano, mostró postales de alta convocatoria. Desde la apertura de puertas a las 13, el Aeródromo de Santa María de Punilla comenzó a recibir a miles de asistentes dispuestos a vivir la primera jornada de uno de los festivales más convocantes de la Argentina.

La actividad musical se puso en marcha durante la tarde y los escenarios principales ya tuvieron sus primeros protagonistas. En el Escenario Norte subieron Kill Flora, Eruca Sativa —que sorprendió con una celebrada participación de Abel Pintos interpretando «Amor ausente»— y El Zar, marcando el pulso inicial de una grilla cargada de nombres fuertes.

En paralelo, el Escenario Sur recibió a Fantasmagoría, La Mississippi y Emi, en un arranque que combinó rock, blues y una respuesta entusiasta del público

Con más de 100 artistas distribuidos en cinco espacios, la programación prevé un extenso recorrido sonoro que se prolongará hasta después de la medianoche. Entre las actuaciones más esperadas del día aparecen Babasónicos, Lali, Ciro y Los Persas, Las Pelotas y La Vela Puerca, además de los números internacionales que figuran entre los principales atractivos del fin de semana.

PAMPEANOS

Una muy buena cantidad de pampeanos se observaron en las primeras horas del sábado esperando la apertura para ingresar al festival. Desde varias localidades del norte provincial viajaron al espectáculo, entre ellas desde General Pico

Fuente: Cadena3/redacciónrtv