Finde largo récord: destinos con ocupación plena y fuerte movimiento turístico en todo el país

El fin de semana largo volvió a potenciar el turismo interno en Argentina, con un importante movimiento de viajeros rumbo a la Costa Atlántica, sierras y destinos culturales de todo el país.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, los datos preliminares de ocupación hotelera y tránsito vehicular indican que las rutas hacia los principales balnearios bonaerenses registraron picos de circulación y altas tasas de ocupación que reflejan una fuerte recuperación del sector tras la temporada alta de verano.

De un relevamiento de organismos provinciales y municipales de todo el país realizado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y el informe del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo, se desprende que, de un total de 121 localidades y áreas turísticas relevadas, el 31 por ciento supera el 90 por ciento de reservas de ocupación en distintas categorías de alojamiento.

En la provincia de Buenos Aires, los centros turísticos costeros volvieron a colmar sus plazas hoteleras y alojamientos. Ciudades como Mar del Plata, uno de los destinos más tradicionales, mantuvieron niveles de ocupación superiores al 75% durante las jornadas del feriado, consolidándose como uno de los puntos más elegidos por familias y grupos de amigos.

Monte Hermoso fue nuevamente muy buscado por los viajeros, llegando a una ocupación muy alta estimada por sectores privados en el orden del 95 por ciento.

Por otra parte, se destaca especialmente el Litoral por su tradición de Carnaval, con las localidades entrerrianas de Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana al 100 por ciento de reservas. Otros cinco destinos de la provincia superan el 95 por ciento y Gualeguaychú registra un 86 por ciento. A nivel provincial, Corrientes tiene un 81 por ciento.

En el Norte, las localidades jujeñas de las regiones de Quebrada y Valles tienen picos de reservas de 95 y 80 por ciento, respectivamente. La provincia de Salta registra un 70 por ciento, con picos que alcanzan el 85 por ciento en destinos como Cafayate y Rosario de la Frontera, Chicoana con 80 por ciento y Campo Quijano con 79 por ciento.

Por otro lado, con motivo de la Fiesta Nacional de la Chaya, la ciudad de La Rioja registra 90 por ciento de reservas hoteleras y se estima la llegada de un importante flujo de visitantes durante los días de celebración.

En el caso particular de la provincia de Córdoba se recibirán unos 370.000 arribos en todo el finde XXL, lo que implicaría un incremento de 16 por ciento respecto al mismo período de 2025. Las reservas se encuentran en el orden del 85 por ciento, con el Cosquín Rock como evento más convocante en el área de Punilla. Allí los niveles de reservas en varias localidades son superiores al 98 por ciento.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cientos de turistas del interior del país la eligieron como destino y tiene un 83 por ciento de reservas, es el mejor registro de los feriados de Carnaval de los últimos 5 años. Se espera la llegada de 119 mil visitantes.

En la región de la Patagonia, la provincia de Tierra del Fuego se destaca por tener reservas en el orden del 90 por ciento en hoteles de mayor categoría y una ocupación plena en alojamientos turísticos temporarios. También se verificaron buenos niveles de reservas en localidades como Villa Pehuenia y Villa Traful con 80 por ciento, Villa La Angostura con 77 por ciento, y San Martín de los Andes con 70 por ciento.

Por último, en la región Cuyo se informaron niveles altos de reservas en localidades mendocinas como Potrerillos, Uspallata y Cacheuta por encima de 80 por ciento. En el caso de San Luis, el nivel de reservas alcanza el 81 por ciento, con numerosas localidades que superan el 80 por ciento, incluso algunas como Trapiche y La Florida con el 98 por ciento.

Con respecto al transporte aéreo, Aerolíneas Argentinas informó que se movilizarán 220.000 pasajeros. Además, se destacan Jet Smart, que operará más de 450 vuelos y 93.000 asientos, y Flybondi, con una ocupación del 90 por ciento de sus vuelos.

Buquebus, por su parte, indicó que ya vendió un 27 por ciento más de pasajes desde Uruguay a la Argentina en este fin de semana de carnaval en comparación con el mismo fin de semana del año pasado.

Fuente: NA