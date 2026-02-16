Murió Robert Duvall, actor gigante de Hollywood y figura en «El Padrino»

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Robert Duvall, un actor con una gran trayectoria en la industria cinematográfica. El actor murió a los 95 años por causas naturales. Su esposa Luciana Pedraza era Argentina.

La noticia fue comunicada por sus allegados, quienes detallaron que el deceso ocurrió de forma pacífica en su casa de California, donde pasó sus últimos momentos rodeado de su círculo íntimo y su familia.

Reconocido como uno de los intérpretes más talentosos de su generación, su papel como Tom Hagen en la saga de «El Padrino» lo consagró definitivamente. Aquella interpretación del abogado de la familia Corleone quedó grabada para siempre en la historia del cine.

A lo largo de sus más de sesenta años de carrera, el actor participó en clásicos memorables como «Apocalypse Now» y «To Kill a Mockingbird». Su versatilidad le permitió transitar desde el drama bélico hasta el western con una naturalidad asombrosa.

Su excelencia actoral fue recompensada con los máximos honores de la industria. En 1984, Duvall obtuvo el premio Oscar al Mejor Actor por su sensible trabajo en la película «Tender Mercies», donde interpretó a un cantante de música country.

Además de la estatuilla dorada, el artista acumuló cuatro Globos de Oro y un premio BAFTA. Estos galardones reflejaron el respeto que sus colegas y la crítica especializada mantuvieron por su oficio hasta el final de sus días.

Fuera de los sets de filmación, Duvall era conocido por su perfil bajo y su profundo amor por el campo y el tango argentino. Esta última pasión lo llevó a visitar Buenos Aires en reiteradas ocasiones, forjando un vínculo especial con nuestra cultura. Cabe decir que su esposa, Luciana Pedraza, es una actriz y directora de cine argentina.