Estados Unidos lanzó una ofensiva militar en Venezuela y Trump afirmó que Nicolás Maduro fue capturado

Una operación militar de gran escala encabezada por Estados Unidos se inició durante la madrugada de este sábado en Venezuela, en lo que representa el mayor episodio de confrontación directa entre ambos países en los últimos años. Según confirmaron fuentes oficiales estadounidenses, la ofensiva incluyó bombardeos selectivos y acciones de fuerzas especiales en distintos puntos estratégicos del país.

De acuerdo con un mensaje publicado por el presidente Donald Trump en la red social Truth Social y luego ratificado por la Casa Blanca, el mandatario venezolano Nicolás Maduro “fue capturado y trasladado fuera del país” durante el operativo. Washington aseguró que la intervención fue “exitosa” y que se desarrolló en coordinación aérea y terrestre.

Las explosiones comenzaron cerca de las 2 de la madrugada, hora local, y se registraron tanto en instalaciones militares como en zonas urbanas de Caracas y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los objetivos alcanzados se mencionan el complejo militar de Fuerte Tiuna, la Base Aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira, el aeropuerto de Higuerote y un centro clave de telecomunicaciones ubicado en el sector de El Volcán.

Funcionarios del Pentágono citados por la cadena CBS News señalaron que la captura de Maduro habría sido ejecutada por efectivos de la unidad de élite Delta Force, en el marco de una incursión terrestre sincronizada con los ataques aéreos. La operación fue denominada “Lanza del Sur” y, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, forma parte de una estrategia iniciada en noviembre de 2025 para combatir redes de narcotráfico vinculadas al gobierno venezolano.

En Caracas, el gobierno venezolano emitió un comunicado en el que denunció una “agresión militar de extrema gravedad” por parte de Estados Unidos y activó planes de defensa nacional. Antes de conocerse la versión estadounidense sobre la captura del presidente, las autoridades ordenaron una movilización general de las fuerzas armadas y milicias. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, llamó públicamente a “defender la soberanía frente al ataque imperialista”.

El impacto de los bombardeos provocó cortes masivos de energía eléctrica en amplias zonas de la capital, especialmente en los alrededores de Fuerte Tiuna y del sur de la ciudad. Hasta el momento no se difundió un balance oficial de víctimas fatales o heridos como consecuencia directa de los ataques de este sábado.

La reacción internacional no se hizo esperar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su rechazo a la intervención y pidió respeto por el derecho internacional. Cuba calificó la ofensiva como un acto de “terrorismo de Estado” y reclamó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán, en tanto, condenó lo que definió como una violación de la soberanía venezolana.

Desde la oposición venezolana, el dirigente David Smolansky sostuvo que la intervención es consecuencia del fracaso del régimen de Maduro para habilitar una transición democrática tras los procesos políticos de los últimos dos años.

En paralelo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dispuso la prohibición total de vuelos comerciales estadounidenses sobre el espacio aéreo de Venezuela y Curazao, ante los riesgos derivados de la actividad militar en curso.

Mientras continúan las operaciones y crece la tensión regional, la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, a la espera de confirmaciones independientes sobre el alcance real de la ofensiva y el destino del liderazgo venezolano.