La licitación de El Medanito arranca sin interesados y crece la incertidumbre en el sector petrolero

A poco más de un mes del cierre del proceso, la licitación del área hidrocarburífera El Medanito avanza sin señales concretas del mercado. Hasta ahora, ninguna empresa adquirió el data room, el paso previo para evaluar en detalle una eventual oferta por la concesión del yacimiento más importante de La Pampa, que se adjudicará por 25 años a partir de junio de 2026.

El dato encendió alertas en el sector energético, aunque desde el entorno del proceso licitatorio aclaran que aún hay margen para que las compañías definan su participación. El plazo para presentar ofertas vence el 9 de febrero de 2026 a las 9 de la mañana, cuando está prevista la apertura de sobres.

Según fuentes vinculadas a la licitación, la información clave ya está disponible en el pliego oficial. Allí se detallan las condiciones económicas, el esquema de regalías, el bono de ingreso y las exigencias de inversión. El data room, explican, es utilizado para un análisis financiero más profundo una vez que la empresa decide avanzar.

El llamado contempla regalías móviles que oscilan entre el 15% y el 20%, un bono mínimo de ingreso de 50 millones de dólares —destinado a financiar un parque solar en la localidad de 25 de Mayo— y la obligación de que el 80% del personal sea de origen pampeano. El acceso al data room, habilitado desde el 10 de diciembre, tiene un costo de 15.000 dólares y requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.

El Medanito concentra cerca del 34% de la producción petrolera provincial y explica alrededor del 10% de los ingresos fiscales de La Pampa. Cuenta con unos 200 pozos activos y es operado desde 1992 por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), con participación del 20% de la empresa estatal Pampetrol.

El proceso licitatorio estuvo atravesado durante 2025 por fuertes tensiones políticas. En la Legislatura provincial, el debate expuso diferencias dentro del propio oficialismo y derivó en la imposición de un esquema de regalías más elevado que el propuesto originalmente por el Ejecutivo, con el argumento de maximizar la renta provincial. Finalmente, la Comisión de Precalificación avaló el llamado, aunque el exgobernador Carlos Verna volvió a cuestionar el procedimiento y pidió investigar posibles irregularidades en la definición de las condiciones económicas.

A la incertidumbre política se sumó una advertencia sindical. El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, aseguró que PCR no tendría previsto competir por el área ni solicitar una prórroga si la licitación quedara desierta. Según el gremio, una eventual salida de la empresa impactaría no solo en El Medanito, sino también en otros yacimientos convencionales de la zona.

El dirigente alertó que el escenario pone en riesgo alrededor de 400 puestos de trabajo, en un contexto marcado por la caída de la producción, el aumento de los costos operativos y un precio del crudo que se mantiene por debajo de los 60 dólares. El contrato vigente vence en junio y, si no hay adjudicación, quedaría abierto el interrogante sobre quién se hará cargo de la operación.

El pliego exige un ambicioso plan de inversiones, que incluye la perforación de casi 200 pozos, trabajos de recuperación secundaria y un cronograma de abandono conforme a la normativa ambiental. Con ese marco, el mercado observa con cautela un proceso clave para el futuro energético y fiscal de la provincia.