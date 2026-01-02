Bomberos Voluntarios de General Pico anunciarón la edición aniversario de su carrera “Corre por Bombero, Corre por Vos”

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Pico anunció la realización de la décima edición de su tradicional carrera nocturna “Corre por Bombero, Corre por Vos”, un evento que se consolidó en el calendario deportivo local y que este año tendrá un carácter especial por el aniversario que celebra.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa encabezada por Federico Freigedo, Pablo García Casatti y Santiago Guisarreaga, quienes repasaron la historia de la competencia y brindaron detalles organizativos. “Llegar a 10 años es algo increíble. No fue un objetivo que nos hayamos planteado desde el inicio y hoy estamos acá festejándolo”, señaló Freigedo, quien remarcó que esta edición llevará como lema el décimo aniversario de la propia carrera.

La prueba se disputará el próximo 28 de marzo, con largada prevista para las 21.30, y las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio Frieni.com. Según explicó García Casatti, uno de los fundadores, quienes se inscriban con al menos 15 días de anticipación podrán elegir el talle de la remera oficial, que este año será de manga corta. Además, adelantó que habrá premios especiales para los inscriptos tempranos, entre ellos un obsequio aportado por una empresa auspiciantes.

El valor de la inscripción rondará los 25.000 pesos e incluye un kit completo para el corredor, con remera y productos de los sponsors. “No es una carrera pensada para generar un rédito económico, sino para llegar a la comunidad y fomentar la actividad física”, explicó Guisarreaga.

El circuito será el habitual, con un recorrido que atraviesa el centro de la ciudad y busca integrar a corredores y vecinos. La premiación contemplará medallas finisher para todos los participantes, además de trofeos para la clasificación general y por categorías, divididas cada cinco años en ramas masculina y femenina.

Como novedad, esta décima edición incorporará una premiación especial para los bomberos que participen de la competencia. Freigedo explicó que, como en años anteriores, los integrantes de los cuerpos de bomberos cuentan con una inscripción diferenciada, abonando únicamente el chip y el seguro, y que los premios estarán vinculados a la actividad bomberil, con el objetivo de incentivar la participación de efectivos de todo el país.

Los organizadores destacaron, además, una particularidad que se repite cada año: ellos no pueden correr la prueba. “Es la más linda de todas y la única que no podemos correr. En el momento de la largada queremos estar atentos a que todo salga bien y que los participantes se sientan cómodos”, concluyó Freigedo, sintetizando el espíritu solidario y comunitario que caracteriza al evento.