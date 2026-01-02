Con el debut de las bandas cambiarias, el dólar oficial cerró en $1.495

El dólar oficial arrancó el año con una fuerte suba en su primera jornada bajo el nuevo esquema de bandas cambiarias. En el debut del sistema, la divisa registró su mayor avance diario en las últimas seis semanas, en un contexto de mayor demanda y con el objetivo del Gobierno de reforzar las reservas del Banco Central.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.475, con una suba de $20 respecto del cierre de 2025. Se trató de un incremento del 1,7% en la primera rueda del año. En tanto, el dólar minorista en el Banco Nación finalizó en $1.495, con un aumento de $15, y volvió a acercarse a los $1.500, un nivel que no se veía desde noviembre del año pasado.

Con este movimiento, el dólar mayorista quedó a $56 del techo de la banda cambiaria vigente, que este viernes se ubicó en $1.529. El nuevo esquema establece que el límite superior se ajustará mensualmente en función de la inflación: durante enero subirá un 2,5%, correspondiente al IPC de noviembre, y alcanzará los $1.564 hacia fin de mes. En febrero, el ajuste se hará en base al índice de diciembre, y así sucesivamente.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista. El MEP operó en torno a los $1.504, mientras que el contado con liquidación se movió cerca de los $1.539, con subas cercanas al 1%.

Desde el Gobierno esperan que el nuevo régimen cambiario facilite el ingreso de divisas y permita recomponer las reservas, una de las principales exigencias del mercado y del Fondo Monetario Internacional. El desafío es inmediato: en los próximos días el Tesoro deberá afrontar vencimientos de deuda por unos US$ 4.200 millones.

Según fuentes oficiales, el equipo económico aún debe reunir cerca de la mitad de esos fondos y analiza distintas alternativas de financiamiento, entre ellas un acuerdo de tipo REPO con bancos internacionales, mientras el mercado sigue de cerca la evolución del dólar dentro de las bandas.