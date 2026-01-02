General Pico logró cerrar el año sin déficit y reforzó inversiones, pese a la baja de ingresos

La Municipalidad de General Pico cerró 2025 con las cuentas en orden y sin acudir a mecanismos extraordinarios de financiamiento, como adelantos de coparticipación o endeudamiento, pese a la caída de ingresos provenientes de la recaudación nacional. El resultado fue posible, según informaron desde el Ejecutivo local, por una política de administración prudente y una planificación financiera concentrada, que permitió aprovechar los ahorros acumulados durante 2024.

De ese modo, el año comenzó con un superávit cercano a los $3.000 millones, que fue orientado principalmente a la adquisición de bienes de capital. Una de las prioridades fue la actualización del parque automotor municipal y la puesta en marcha de un esquema integral de mantenimiento de la flota, con impacto directo en la prestación de servicios públicos. En paralelo, el municipio decidió sostener la inversión en obra pública, considerada un eje central para el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida.

En el plano productivo, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Productivo, profundizó el vínculo con el sector privado. La estrategia incluyó encuentros con empresas locales, instancias de escucha activa, capacitación de trabajadores y la organización de misiones comerciales para facilitar la salida de productos a otros mercados. Estas acciones se complementaron con políticas de acompañamiento a emprendedores y artesanos, mediante líneas de financiamiento, formación y espacios de comercialización.

Durante el año se otorgaron 113 créditos por un total de $146 millones, correspondientes a programas provinciales y municipales. Además, 538 personas participaron en capacitaciones laborales, se registraron 433 iniciativas en el Círculo de Emprendedores y se asistió a unas 900 familias con la entrega de semillas para huertas familiares, en articulación con Desarrollo Social e INTA.

Otro de los ejes destacados fue el fortalecimiento del proyecto avícola municipal, que mantuvo niveles de producción en alza. Esto permitió abastecer el Plan Nutricional local y reducir compras externas por un monto estimado en $35 millones. En el ámbito comercial, la puesta en marcha de una ventanilla única simplificó trámites y derivó en la habilitación de 204 nuevos comercios, favoreciendo la formalización y el movimiento económico en la ciudad.

La modernización del Estado también mostró avances con la digitalización de distintos servicios municipales, lo que optimizó procesos administrativos y redujo el uso de papel. A su vez, el sistema de Estacionamiento Medido fue adoptado por alrededor de 30.000 usuarios, consolidándose como una herramienta para ordenar el uso del espacio público.

En esa línea, el municipio incorporó recientemente un chatbot de atención ciudadana, que en apenas dos meses superó las 3.000 operaciones. Entre las gestiones más frecuentes se encuentran consultas de deuda, descarga de facturas, pagos online e inscripción de motocicletas. Según datos oficiales, más del 60% de los trámites se resolvieron de manera automática.

Por último, la comuna avanza en el desarrollo de un nuevo módulo digital de compras, en conjunto con una empresa tecnológica local. El sistema apunta a acelerar los procesos de adquisición, permitir comparaciones y estadísticas en tiempo real y mejorar el control del presupuesto municipal.