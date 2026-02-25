Asamblea en 25 de Mayo en reclamo de una definición urgente por el futuro del área El Medanito

A menos de cuatro meses del vencimiento del contrato, autoridades locales, empresarios y gremios exigieron una decisión sobre el área petrolera. El oficialismo impulsa que la opere Pampetrol; la oposición reclama una licitación privada con inversiones fuertes.

El futuro de El Medanito volvió a tensar el clima político en La Pampa. Este miércoles, en el Centro Cultural de 25 de Mayo, referentes institucionales, comerciantes, pymes, trabajadores y dirigentes sindicales se reunieron para fijar posición frente a un escenario que consideran crítico: el 18 de junio vence la concesión actual y aún no hay definición sobre quién quedará al frente del yacimiento más importante de la provincia.

El debate es nítido. Los 15 diputados del peronismo respaldan el proyecto enviado por el gobernador Sergio Ziliotto para que la empresa estatal Pampetrol asuma la operación por un período de transición de dos años. Del otro lado, la intendencia local y los 15 legisladores opositores plantean que se convoque a una licitación acelerada para atraer a una compañía privada que garantice inversiones y sostenga unos 400 puestos de trabajo.

La convocatoria comenzó pasadas las 18 y dejó una foto política elocuente: de los 30 diputados provinciales invitados, solo asistieron dos de manera presencial —Gisela Cuadrado (UCR) y Enrique Juan (Pro)— mientras que otras dos legisladoras del Pro participaron por videoconferencia. También hubo representaciones indirectas y notas enviadas por bloques que no concurrieron.

Un reclamo atravesado por la incertidumbre

El intendente Leonel Monsalve abrió el encuentro con un mensaje directo a la Legislatura y al Ejecutivo. Advirtió que, sin una salida consensuada, el panorama puede volverse “desolador” para la localidad, cuya matriz económica gira alrededor del petróleo.

Cuestionó el proyecto oficial que prevé que, desde el 19 de junio, Pampetrol administre el área con inversiones mínimas destinadas a sostener la extracción y preservar los puestos de trabajo, pero sin desembolsos para explorar nuevos pozos. Para el jefe comunal, ese esquema no asegura crecimiento ni nuevas fuentes laborales.

En la misma línea se expresaron comerciantes y proveedores de servicios. Una empresaria local resumió el temor dominante: menos actividad implica caída del consumo y cierre de negocios. Desde el sector pyme pidieron “celeridad” para evitar que la indefinición paralice aún más la economía regional.

Regalías, ambiente y empleo

El diputado del Pro Enrique Juan recordó que la discusión por las regalías —fijadas en el 20%— trabó durante meses la posibilidad de avanzar con un nuevo contrato. Según explicó, su espacio propuso adecuarlas al contexto económico nacional, pero el bloque oficialista mantuvo su postura.

Desde la UCR, Gisela Cuadrado puso el foco en los pasivos ambientales del área y reclamó información precisa antes de avanzar con cualquier esquema de concesión.

También tomó la palabra el secretario gremial del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Daniel Andersch. Alertó que sin inversiones sostenidas no habrá reservas comprobadas y, por lo tanto, disminuirá el interés de las operadoras. Además, advirtió sobre la necesidad de realizar tareas técnicas urgentes en algunos pozos para evitar su pérdida definitiva.

El proyecto en la Legislatura

La iniciativa enviada por Ziliotto propone que Pampetrol incorpore El Medanito a otras áreas que ya administra y habilita la contratación de un operador transitorio, así como la toma de financiamiento para capital de trabajo. El argumento central del Ejecutivo es que no hay margen temporal para un proceso licitatorio integral antes del vencimiento contractual.

La oposición, en cambio, sostiene que la transición estatal sin exploración puede profundizar el declive productivo y afectar el empleo en el mediano plazo.

Con la fecha límite en el horizonte, la discusión dejó de ser técnica para convertirse en una pulseada política de alto voltaje. En 25 de Mayo, la sensación dominante es una sola: lo que se resuelva en las próximas semanas impactará de lleno en la economía local y en el mapa energético de la provincia.