Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a su expareja en Monte Nievas

El vecino de Monte Nievas, Fabricio Alberto Borges, de 50 años, fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra la persona con la cual mantuvo una relación de pareja y por haber sido cometido contra una mujer cuando el hecho haya sido perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, femicidio.

La sentencia fue dictada por un tribunal colegiado compuesto por los jueces de audiencia de General Pico, María José Gianinetto, Federico Pellegrino y Marcelo Pagano.

El juicio oral se desarrolló durante las jornadas del 10 y 11 de noviembre con la intervención del fiscal Guillermo Komarofky y la defensora oficia María Soledad Forte.

Las pruebas aportadas en la causa permitieron comprobar que el 28 de junio de 2024, en horas de la madrugada, el imputado discutió con su pareja con quien posee un hijo en común de 8 años de edad en ese momento y con quienes convivía en la misma propiedad en la localidad de Monte Nievas.

En sus alegatos de acusación la fiscalía dijo que el imputado golpeó a la damnificada en reiteradas oportunidades y la asfixió con una soga en el cuello, causándole la muerte por “asfixia mecánica por ahorcamiento por lazo”, conforme surgió de la autopsia realizada por el médico forense.

Este hecho se enmarcó en un acto de violencia que desplegaba desde tiempo atrás el acusado sobre la víctima: económica, física, sexual, psicológica, doméstica, según las previsiones de la ley 26485.

En sus alegatos de cierre, la fiscalía solicitó que se imponga la pena de prisión perpetua para el imputado.

Por su parte la defensa expresó que su defendido aceptaba su culpabilidad, agregó que los hechos se encontraban probados por la prueba aportada por el fiscal y que el imputado aceptaba las consecuencias de sus actos.