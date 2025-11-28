Rutras trágicas: cinco muertos en un triple choque en la provincia de Santa Fe

Un brutal choque frontal entre tres vehículos a la altura de Alcorta se cobró la vida de cinco personas: un hombre y cuatro mujeres. Los equipos de emergencia trabajaron horas en el rescate.

El siniestro se registró este 28 de noviembre en el límite entre los departamentos, en la ruta 90 kilómetro 86/800 sumiendo en el luto a las localidades de Alcorta y Máximo Paz.

El saldo fue devastador: cinco víctimas fatales y el corte total de la calzada que se extendió hasta pasadas las 6 de la mañana.

La secuencia de la tragedia

El accidente se desencadenó con el impacto de dos vehículos que circulaban en sentido opuesto. Un Ford Focus, conducido por un hombre mayor de edad de Alcorta, colisionó de frente contra un Volkswagen Gol, ocupado por cuatro mujeres de Máximo Paz.

La magnitud del impacto fue tal que el conductor del Focus falleció en el acto, quedando atrapado en el habitáculo. En el Volkswagen Gol, la situación fue igualmente trágica: tres de las ocupantes perdieron la vida de inmediato y la cuarta, que había sido trasladada de urgencia al SAMCo local con vida, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas. En total, cinco personas perdieron la vida.

Intervención de emergencia

La zona del siniestro se transformó rápidamente en un vasto operativo de emergencia. Equipos de cuatro dotaciones de Bomberos de Alcorta, Policía local, Policía Científica y el médico policial intervinieron para la extracción de las víctimas, un proceso que demandó horas de trabajo con herramientas hidráulicas debido a la deformación de la estructura de los autos.

Posteriormente, un tercer vehículo, una Ford Ecosport, colisionó contra los restos y autopartes que quedaron esparcidos sobre el asfalto. Sus ocupantes, afortunadamente, resultaron ilesos, pero el hecho subraya el nivel de caos que imperaba en la ruta tras el choque principal.