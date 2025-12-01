UTELPa va al paro el próximo jueves 4

El gremio docente UTELPa ratificó el paro del próximo jueves 4, ante la falta de propuesta salarial en la paritaria provincial.

«La medida surge como respuesta directa a la falta de propuesta salarial en la última paritaria y al sostenido deterioro de las condiciones laborales que atraviesa la docencia. Frente a esta situación, y conforme al mandato de las y los trabajadores de la educación, nuestra organización definió parar y movilizarse para exigir respuestas urgentes», señalaron desde el gremio.

Remarcaron que cada uno de los reclamos «refleja situaciones que se viven diariamente en las escuelas: mayor presión laboral, salarios que no alcanzan, falta de cargos, limitaciones materiales y decisiones que avanzan sin el debido marco normativo».

«Desde UTELPa reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos de quienes la sostienen todos los días», insistieron.

También la dirigencia convoca a una concentración desde las 9 de la mañana en la Plaza San Martín.