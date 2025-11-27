Apagón en General Pico y varias localidades del norte por más de una hora

Un corte de energía eléctrica afectó durante la tarde de este jueves a General Pico y también a las localidades de , Quemú Quemú, Colonia Barón, Miguel Cané , Relmo y Speluzzi, entre otras. El corte se extendió por más de una hora debido a que líneas de la Administración Provincial de Energía salieron de funcionamiento, se cree que por el alto consumo a esa hora.

El apagón comenzó a las 16.30 horas en General Pico y se extendió en algunos sectores hasta cerca de las 18.

En algunas localidades el corte persistió hasta pasada esa hora y con el comienzo de la noche ya estaba todo el servicio normalizado en el norte provincial.