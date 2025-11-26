Finalizó la remodelación de la avenida San Martín entre las calles 9 y 1

La Municipalidad de General Pico concluyó recientemente las obras que permitieron la remodelación total del boulevard de Avenida San Martín, en el sector comprendido entre calles 9 y 1. Con ello, se garantiza a la ciudadanía un espacio más seguro y accesible para su circulación.

En pos de embellecer este lugar, se crearon áreas de descanso y permanencia, se renovó la pintura en estructuras existentes y se realizó señalización vial mejorando la iluminación ornamental con tecnología LED para aumentar la visibilidad.



Así mismo, se construyó una bicisenda con el objetivo que las y los ciclistas puedan transitar por una zona segura, extendiendo una red que atraviesa distintos puntos de la ciudad. Con ello, además, se promueve la movilidad sustentable y el cuidado del medio ambiente.



En pos de lograr un diseño homogéneo y en la misma línea que el microcentro, se produjo el recambio de baldosas por solados de piedra lavada, otorgando igual identidad a la construcción.



El proyecto quedó finalizado con la forestación correspondiente que llevó adelante la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.