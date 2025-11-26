La lluvia apagó incendios en la zona de Santa Isabel y Cuchillo Co

Los incendios rurales originados por la caída de rayos en las zonas de Santa Isabel y Cuchillo Co fueron apagados con las lluvias registradas este miércoles por la tarde, según informaron fuentes policiales y de Defensa Civil.

Los focos igneos habían comenzado en la noche del martes durante una tormenta eléctrica y afectaron una importante cantidad de hectáreas, aunque todavía no se pudo recisar la superficie total dañada. Las tareas de control se venían realizando en condiciones complicadas por las altas temperaturas, la sequía y la abundancia de material combustible.

Durante la tarde de este miércoles se registraron precipitaciones del orden de los 25 milímetros en Cuchillo Co, lo que generó expectativas de contención. Ahora, fuentes relacionadas con Defensa Civil señalan que, gracias a esas lluvias, los incendios se habrían extinguido.

Las autoridades de Defensa Civil siguen monitoreando las áreas afectadas para confirmar oficialmente que no queden puntos calientes y que el fuego esté completamente sofocado.