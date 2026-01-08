Joven de Winifreda falleció al caer de un balcón en Playa del Cármen

Un joven oriundo de Winifreda y residiendo en este momento en México, identificado como Lautaro Villafañe, falleció este jueves en Playa del Cármen al caer de un edificio donde estaba limpiando los vidrios. Profundo dolor en toda la sociedad de Winifreda, donde era muy apreciado él y toda su familia.

Según los datos que trascendieron sobre el hecho, el joven estaba realizaba tareas de mantenimiento y limpieza de vidrios en un balcón. Por causas que los investigadores tratan de establecer, cayó al vacío y sufrió heridas que le provocaron la muerte de manera instantánea.

Lautaro Villafañe hacía unos cuatro meses se había ido a México, donde ya estaba su hermano. En Winifreda estuvo vinculado con el Club Deportivo donde vistió sus colores e incluso trabajó en las divisiones inferiores.

El cuerpo será trasladado a Winifreda y se estima que el proceso administrativo y la llegada al país demorará más de una semana.