Vialidad repara un tramo de la Ruta Nacional 151

Vialidad Nacional comenzó con las tareas de mantenimiento en la Ruta Nacional 151. Los trabajos, que incluyen bacheo y calce de banquinas, se concentran en dos sectores críticos que presentaban un avanzado estado de deterioro.

El operativo responde a una situación de emergencia vial que llevó a un grupo de vecinos a presentar un recurso de amparo a principios de diciembre. El reclamo judicial exigía el mantenimiento inmediato del tramo comprendido entre los kilómetros 150 y 157 (zona de El Sauzal), donde el mal estado del asfalto representaba un riesgo inminente para la seguridad de quienes transitan por la región.

Detalle de los trabajos por sector:

–Tramo de 8 kilómetros: Desde el «Cruce del Desierto» (intersección con la Ruta Provincial 20) hasta el Puente Dique Punto Unido, atravesando la zona de El Sauzal.

–Tramo de 70 kilómetros: Entre la localidad de Puelén y la intersección con la Ruta Provincial 14.

–Tareas específicas: Se realiza bacheo de la calzada principal y calce de banquinas para mejorar la estabilidad del camino.

Estas tareas buscan revertir el deterioro extremo de la calzada, especialmente en los sectores denunciados por los vecinos como de alta peligrosidad.