Este viernes y sábado Larroudé celebra la 6° Fiesta Provincial de las Termas

Una nueva edición de la Fiesta Provincial de las Termas de Larroude llega cargada de música, sabor y talento regional. Los días 9 y 10 de enero venideros, el predio municipal de la localidad se convertirá en el punto de encuentro de la región, con shows de artistas locales y nacionales, un patio de comidas para deleitar a todos los asistentes y una feria de emprendedores y artesanos que exhibirá lo mejor de la creatividad pampeana.

La sexta edición de la Fiesta Provincial de las Termas de Larroudé promete encender el mes de enero con dos días de celebración y folklore en el predio municipal de la localidad, los próximos 9 y 10 de enero próximos. Este encuentro, que ya se convirtió en un referente regional, reunirá sobre el escenario a artistas locales y nacionales, además de sumar un patio de comidas y una feria de emprendedores y artesanos que pondrán en valor la diversidad cultural y la creatividad regional. Más que una fiesta para pampeanos, el evento se presenta como una experiencia abierta a la comunidad de la región y a las provincias vecinas, consolidando a Larroude como un polo de diversidad artística, gastronomía y comercio en el corazón de la Provincia.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta con un valor de $50.000 para ambos días, mientras que solo para el viernes se podrán conseguir a $30.000 y para el sábado a $35.000.

La fiesta se presentó esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área, Saúl Echeveste; la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi; el intendente larroudense, José Luis Gallotti, junto a su equipo de trabajo.

Echeveste remarcó que “es una fiesta de renombre que viene con muchísimo crecimiento y que no solo es importante para la Provincia, por su ubicación sobre la Ruta Nacional 188, es una fiesta que concurren turistas también de Córdoba, San Luis y Buenos Aires”.

“Es importante destacar estos eventos culturales en un contexto económico y financiero realmente difícil. Por eso quiero destacar la decisión política del intendente y su equipo de trabajo, de llevar adelante esta fiesta popular, porque logra recuperar nuestra identidad en tiempos difíciles, en donde muchas veces no se entiende y se comprende que la cultura realmente es inversión”, agregó.

Por su parte, el jefe comunal se refirió a la organización de la fiesta y destacó que “es algo que hacemos, algo que recuperamos porque había perdido en nuestra localidad. No es solamente una fiesta local, sino una fiesta provincial. Es una de las fiestas provinciales que tiene La Pampa y la hacemos con mucha ganas, porque viene creciendo año tras año y creo que se instaló en el marco provincial. Es una responsabilidad grande porque sabemos que estamos recibiendo a casi seis veces la población que tenemos”.

Espectáculos musicales

Viernes 9: participación de talleres municipales de danza. Actuación de Fusión Pampa, Laura Gómez Weizz, Amukan, La Monada y Cristhian Herrera. Patio gastronómico a cargo de instituciones locales. Paseo de artesanos y emprendedores.

Sábado 10: Gabi Galván, Las cuatro cuerdas, Cele Vera, Desakta2 y Luz Paisio. Patio gastronómico a cargo de instituciones locales. Paseo de artesanos y emprendedores