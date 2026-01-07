Vías de contacto por reclamos en Servicios Públicos

La Municipalidad de General Pico recuerda a la comunidad que, a través del Sistema de Gestión de Reclamos impulsado por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, se encuentran disponibles distintas vías de comunicación para realizar solicitudes vinculadas a las diferentes prestaciones que se brindan diariamente en la ciudad.

Este sistema se enmarca en el Programa de Calidad que lleva adelante la cartera mencionada y fue diseñado para brindar una atención ordenada, eficiente y transparente.

El mismo permite a vecinos y vecinas canalizar inquietudes relacionadas con recolección de residuos, mantenimiento de la vía pública, espacios verdes y otros servicios municipales, asegurando su correcto registro, resolución y seguimiento.

En este contexto, las y los piquenses pueden hacerlo de la siguiente manera:

-Presencialmente, en la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos (calle 40 esquina 5).

-Por teléfono, llamando al 147, interno 3.

-Vía WhatsApp al 2302-202883.

-A través del correo electrónico: serviciospublicosreclamos@gmail.com

Con ello se busca optimizar los tiempos de respuesta, garantizar la derivación al área correspondiente y seguir trabajando en la mejora contínua aplicada a la gestión pública.

Asistencia Virtual

Sumado a las opciones anteriores, se encuentra disponible el Chatbot lanzado recientemente por el municipio, herramienta que habilita a quienes así lo deseen a comunicarse al WhatsApp 2302-521526, haciendo que la atención sea más simple y ágil.

Allí, un asistente virtual ofrecerá la opción “Servicios Públicos”, que al ser seleccionada abrirá un menú numerado. De este modo, se podrá seguir avanzando con las consultas o reclamos pertinentes.