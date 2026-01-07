Empresa de capitales chinos se haría cargo del frigorífico de Bernasconi

La empresa Metatech S.A., integrada por capitales chinos, se haría cargo de la conducción del frigorífico de Bernasconi. Comenzaría a faenar a partir del mes de febrero,

Según el cronograma previsto, la compañía tomará el control operativo de la planta a mediados de enero. Esta empresa tomaría la totalidad del personal que actualmente esta vinculado con el frigorífico.

Germán Rauschemberger, intendente de Bernasconi, comentó que “la prioridad siempre fue garantizar el empleo y que los trabajadores puedan cobrar”.

El acuerdo entre ambas partes se formalizaría mediante un contrato de alquiler por tres años, con opción de compra. En el marco del proceso de transición, representantes de la actual concesionaria HV y de Metatech mantendrían reuniones informativas con los operarios y los delegados sindicales para detallar cómo será el traspaso.

Entre el 15 y el 20 de enero está previsto que comience la convocatoria gradual del personal para realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento general de las instalaciones, paso previo al reinicio de la faena.

La nueva gestión llegará con un plan de producción orientado exclusivamente al mercado externo. El objetivo es alcanzar una faena diaria de hasta 500 animales, lo que implicará la reincorporación de los trabajadores que quedaron sin empleo tras el cese de actividades de HV.