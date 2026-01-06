La Pampa eliminó una tasa clave y reduce costos para emprendedores, comercios y PyMEs

La medida alcanza a la rúbrica del Libro de Sueldos y Jornales y busca aliviar la carga económica del sector productivo. Se enmarca en el uso obligatorio del Libro de Sueldos Digital.

El Gobierno de La Pampa dispuso la eliminación del cobro de la tasa retributiva de servicios vinculada a la rúbrica del Libro de Sueldos y Jornales, una decisión que apunta a reducir costos para emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas, y a fortalecer el empleo formal en la provincia.

La medida fue impulsada por la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, en articulación con la Dirección General de Rentas, y forma parte de una política orientada a acompañar a quienes invierten, producen y generan puestos de trabajo en el territorio pampeano.

En ese marco, el pasado 18 de julio de 2025 se elevó una nota formal al director general de Rentas, Javier Fornero, solicitando la exclusión del concepto “Rubricaciones” del esquema tributario correspondiente al ejercicio fiscal 2026. La iniciativa se apoya en la implementación del Programa de Simplificación y Unificación Registral a nivel nacional, creado por la entonces AFIP —hoy ARCA— junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mediante la Resolución Conjunta N° 1887.

Dicho programa estableció el uso del sistema informático “Libro de Sueldos Digital”, que reemplaza la obligación de rubricar en formato papel el Libro Especial de Sueldos y Jornales. La Pampa suscribió oportunamente un convenio marco con ARCA para adoptar este sistema, avanzando así en la modernización administrativa y otorgando plena validez legal al soporte digital.

Al respecto, el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, explicó que la decisión “busca reducir y aliviar la carga económica de quienes invierten y generan nuevos puestos de trabajo en nuestra Provincia, y al mismo tiempo allanar el camino a emprendedores, comerciantes e industriales que desean incorporarse o crecer dentro del sector productivo”.

Además, destacó que la eliminación de la tasa es el resultado de un trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado provincial, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los trámites que debe realizar el sector privado. Según señaló, la iniciativa apunta a simplificar procesos, reducir costos y consolidar un entorno más favorable para el desarrollo económico y la formalización del empleo en La Pampa.