El Ipav informó los nuevos valores de las cuotas para adjudicatarios de viviendas sociales

El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (Ipav) dio a conocer los valores de las cuotas que deberán afrontar en enero los adjudicatarios de viviendas sociales en La Pampa. Los montos presentan diferencias según el año en que se haya producido la adjudicación y oscilan entre los $123.500 y los $182.700, a los que se suma el seguro obligatorio contra incendios.

Según precisó el organismo, el esquema de cuotas se define a partir de la fecha en que los beneficiarios tomaron posesión del inmueble. Para las viviendas entregadas hasta el 31 de diciembre de 2017, la cuota mensual quedó fijada en $123.500. En el caso de las adjudicaciones realizadas entre el 1 de enero de 2018 y el 16 de diciembre de 2022, el valor asciende a $134.400.

Por su parte, quienes recibieron sus casas a partir del 16 de diciembre de 2022 deberán abonar una cuota base de $141.000. En tanto, las viviendas adjudicadas desde el 25 de marzo tienen el valor más alto, con un monto establecido en $182.700.

A todos estos importes se les debe agregar el costo del seguro contra incendios, que tiene un valor uniforme de $4.200 y se aplica sin excepción a cada unidad habitacional.

Desde el Ipav recordaron además que los adjudicatarios pueden acceder a su factura de manera rápida y sencilla. Para ello, está habilitada la solicitud vía WhatsApp, enviando un mensaje al número 2954-316975, o bien a través del sistema de boleta digital disponible en el sitio oficial del organismo.