Descartan botulismo en las conservas de escabeche analizadas por el Instituto Malbrán

El Ministerio de Salud de La Pampa confirmó que las conservas de escabeche que habían sido retiradas del domicilio de un productor local no presentan botulismo. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Malbrán y arrojaron resultados negativos tanto para la toxina botulínica como para esporas de Clostridium botulinum.

Según el informe oficial, las muestras correspondieron a 18 frascos de vidrio de conservas marca Juli-Mar, que ingresaron al laboratorio el pasado 30 de diciembre. Tras completar los estudios bacteriológicos y los cultivos complementarios, se determinó que ninguno de los envases analizados evidenció contaminación.

Desde la cartera sanitaria recordaron que, en un comunicado previo, se había advertido que aún restaban conocerse los resultados finales vinculados a la posible presencia de esporas. Esa instancia de análisis concluyó este lunes y también fue descartada cualquier anomalía.

En el mismo sentido, el Ministerio reiteró que no se registraron nuevos casos de botulismo en la provincia. Hasta el momento, el único caso confirmado es el de Raquel Pumilla, quien falleció el 26 de diciembre luego de consumir un escabeche contaminado durante una cena de fin de año. En ese encuentro también participaron Hilda Alvarado, fallecida el 25 de diciembre —aunque aún no se determinó oficialmente la causa— y Juan Carlos “Pinky” Pumilla, quien presentó síntomas leves, permaneció internado en el Hospital Favaloro de Santa Rosa y recibió el alta el 1º de enero.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, el botulismo es una enfermedad poco frecuente pero grave, causada por toxinas producidas por la bacteria Clostridium botulinum. Sus esporas, altamente resistentes al calor y presentes en el ambiente, pueden desarrollarse en alimentos mal procesados, especialmente en contextos sin oxígeno.

El organismo internacional advierte que la intoxicación suele producirse por la ingesta de alimentos elaborados de manera inadecuada, en los que la bacteria logra crecer y liberar toxinas peligrosas para la salud humana.