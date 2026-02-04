Caleta Olivia: dos árbitros siguen en terapia intensiva y uno pasó a sala común

Las autoridades del Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, dieron a conocer un nuevo parte médico sobre los tres árbitros que sobrevivieron al vuelco en el que perdió la vida el santarroseño Emanuel Leguizamón.

El siniestro vial se produjo el lunes en la ruta nacional 3, en la zona de Cañadón Minerales, en la provincia de Santa Cruz.

Cristian Rubiano, Yasu Muñóz y Diego Pereyra, sufrieron lesiones de consideración, permaneciendo dos de ellos internados en terapia y uno fue pasado a sala común.

En la Sala Velatoria de la CPE en Santa Rosa velaron este miércoles los restos del árbitro Emanuel Leguizamón.