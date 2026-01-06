General Pico puso en marcha el Pro Vida de verano con más de mil chicos inscriptos

Con una amplia convocatoria desde el primer día, este lunes comenzó a desarrollarse en distintas sedes de General Pico una nueva edición del Pro Vida de verano. Más de mil niños, niñas y adolescentes ya participan del programa impulsado por el Gobierno de La Pampa, que se extenderá hasta el 6 de febrero y está dirigido a jóvenes de entre 4 y 16 años.

La iniciativa, que se sostiene de manera ininterrumpida desde hace más de tres décadas, propone una agenda diaria que combina juegos recreativos, deportes, actividades acuáticas y espacios de formación. A eso se suma el acceso a desayunos equilibrados y una colación al cierre de cada jornada, como parte de una política integral de cuidado.

El dispositivo incluye, además, líneas específicas como Pico Adolescente, Ayenhue y propuestas especialmente adaptadas para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la inclusión y el acceso equitativo a las actividades.

Desde la organización informaron que las sedes de PFC y SOEM ya alcanzaron el límite de vacantes. De todos modos, las familias interesadas pueden anotarse en una lista de espera comunicándose al 319333 o acercándose a la Dirección de Deporte, ubicada en calle 16 entre 9 y 11.

La directora de Deporte, Mariela Lera, valoró el inicio de la temporada y remarcó el impacto del programa en la comunidad. Señaló que se trata de una de las propuestas más esperadas del verano y destacó el nivel de participación y entusiasmo de quienes asisten.

Según explicó la funcionaria, el eje del Pro Vida no se limita a lo recreativo. “Buscamos brindar un servicio de calidad para la niñez y la adolescencia, con actividades variadas y contenidos que aporten herramientas para la vida cotidiana”, indicó.

En cuanto a la organización, Lera precisó que cada sede cuenta con cobertura de enfermería y personal en formación como aspirantes a guardavidas, lo que permite una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. También subrayó el rol del Plan Local de Nutrición, que garantiza una alimentación adecuada durante la jornada.

Por último, resaltó el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, tanto para el desarrollo del programa como para la capacitación permanente del personal que participa diariamente del Pro Vida.