Política educativa territorial. Más de 6.600 estudiantes piquenses participaron de charlas y talleres

La Municipalidad de General Pico desarrolló durante el 2025 una extensa y sostenida política educativa en el territorio, con fuerte presencia en instituciones escolares, espacios culturales y comunitarios, alcanzando a más de 6.600 estudiantes a través de 251 charlas y talleres en 35 colegios de la ciudad.

Las propuestas se coordinaron con otras áreas municipales y abordaron temáticas claves para la formación integral de niños, niñas y jóvenes. Entre ellas, las relacionadas con la cuestión vial, con la tenencia responsable de mascotas y prevención de la rabia, patio limpio, arbolado urbano, prevención de accidentes en las escuelas, violencia en el noviazgo, salud sexual, vínculos saludables y nocturnidad.

De la misma manera, se llevaron a cabo múltiples recorridos como visitas a Intendencia, al Vagón de Cabildo XXI, al museo de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas “Alberto Amesgaray”, museo Maracó, Biblioteca Popular Manuel Estrada y hubo iniciativas destinadas a conocer la historia del Ferrocarril.

En materia de memoria e identidad, se realizaron 34 visitas guiadas al Museo de Veteranos de Guerra de Malvinas, se avanzó en su puesta en valor y jerarquización, incluyendo la clasificación del material histórico. En esta línea, se consolidó a General Pico como Ciudad Malvinera y se ejecutaron más de 50 murales en distintos barrios piquenses en homenaje a los Caídos.

Oportunidades

En paralelo, se impulsaron talleres específicos para acompañar a jóvenes residentes de la ciudad en su proyecto de vida educativa o frente a posibles empleos, con espacios de orientación vocacional, laboral, preparación para la vida universitaria, técnicas de estudio, además de la semana “Estudiá en Pico”, que brindó información y asesoramiento a futuros ingresantes a niveles universitarios, terciarios y de formación profesional.

Se concretó la 25° Edición de la Expo Carreras, evento que convocó a más de 2.000 estudiantes de General Pico y de distintas localidades de la provincia. A su vez, tuvo lugar la Expo Carreras Adultos que contó con importante concurrencia e igual participación de instituciones.

Para este grupo etario también se fortaleció la enseñanza mediante la puesta en marcha de dos extensiones áulicas (primario y secundario) destinadas a empleados municipales.

Presencia

A la par de todo ello, funcionaron seis centros de aprendizaje por los que pasaron más de 150 estudiantes de nivel primario y secundario. Los mismos estuvieron orientados al fortalecimiento de los saberes, especialmente en lectura y escritura.

A través del Foro de Educación Superior, se realizaron viajes a 30 puntos de la provincia, profundizando el acceso a la información y la articulación educativa en todo el territorio pampeano.

Todo lo detallado refleja una política educacional cercana, inclusiva y con impacto, eje central del desarrollo comunitario.

Acompañamiento

En relación a esto, la directora de Educación, Gabriela Ramírez, sostuvo: “Nuestro balance es muy positivo. General Pico es un polo educativo posicionado, con líneas claras de acción y decidido a brindar acompañamiento a quienes quieran estudiar aquí, para que puedan concretar sus sueños, su futuro”.

“Nos preocupa y ocupa su bienestar, su desarrollo, es por eso que en este 2026 vamos a continuar con el apoyo y el refuerzo de las trayectorias escolares, enfocándonos más aún en la lectura y escritura en las niñeces y adolescencias”, aseveró.

Y adelantó: “Se creará la Biblioteca Malvinera como espacio de conocimiento, encuentro y participación e incorporaremos sitios de aprendizaje de idiomas y tecnología. También vamos a seguir con las charlas de prevención y concientización en más escuelas y colegios”.

“Este año nos proponemos trabajar fuertemente en la comunicación juvenil, abordando diferentes temas, como por ejemplo el impacto de las redes sociales y canales de comunicación en los jóvenes y sus consecuencias negativas y positivas”, añadió.