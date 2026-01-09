La Pampa será sede de la Global Game Jam 2026 en General Pico desde el 30 de enero

La Pampa volverá a formar parte de la Global Game Jam (GGJ) 2026, una de las experiencias de creación de videojuegos más importantes del mundo, que se desarrolla en simultáneo en cientos de sedes internacionales. La actividad se realizará puntualmente en General Pico del 30 de enero al 1 de febrero, con modalidad híbrida (presencial y virtual) y participación gratuita, con cupos limitados.

La sede presencial funcionará en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa, en la ciudad de General Pico, y estará destinada a personas mayores de 18 años. El cupo máximo será de 50 participantes, quienes contarán con infraestructura y equipamiento para el desarrollo intensivo de proyectos.

Crear videojuegos desde cero

La Global Game Jam propone una dinámica de trabajo colaborativo en la que equipos interdisciplinarios desarrollan un videojuego completo en un plazo reducido. En el proceso se integran perfiles de programación, arte, diseño, narrativa, música y producción, favoreciendo el intercambio de saberes y la creación colectiva.

La sede pampeana se impulsa junto a Pampa Game Devs, la comunidad de desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos de La Pampa, y cuenta con el acompañamiento del Estado provincial a través de distintos organismos.

Apuesta al talento y a la economía del conocimiento

En un contexto nacional complejo, desde el Gobierno provincial destacaron que el acompañamiento a este tipo de iniciativas responde a una decisión política orientada a fortalecer el talento local, las industrias creativas y la economía del conocimiento como ejes de desarrollo.

La organización cuenta con el respaldo del Ministerio de la Producción, mediante CITIA; el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Juventud y WENI Comunidad Emprendedora; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Conectividad y Modernización y la Secretaría de Cultura, desde la Dirección de Innovación en Gestión Cultural.

La realización de la GGJ 2026 se inscribe en una política pública con antecedentes concretos: en 2017 y 2023 se llevaron adelante la primera y segunda edición de la Pampa Game Jam; en 2024, la I-COMEX Game Jam; y en 2025, la Game Jam “Desarrolladoras”, orientada a ampliar la formación y la participación en el sector.

Inscripción abierta

La inscripción ya se encuentra habilitada a través de un formulario online, donde además se releva información sobre participantes de otras localidades para evaluar alternativas de traslado y estadía en General Pico, según disponibilidad y organización.

Formulario de inscripción:

https://forms.gle/hJToL4egtP1d5Dg46

Sede oficial Global Game Jam – La Pampa GGJ 2026:

https://globalgamejam.org/jam-sites/2026/la-pampa-ggj-2026

Instagram de la comunidad organizadora: @pampagamedevs