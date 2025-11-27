El ministro Diego Alvarez entregó créditos del a emprendedores

Emprendedoras y emprendedores santarroseños accedieron a créditos de Desarrollo Productivo, operatoria del Gobierno provincial, dentro de las políticas de Economía Social. Durante el mismo acto se entregaron créditos del programa municipal CreAte.

El acto fue presidido por el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, y el intendente municipal, Luciano di Nápoli. También estuvieron presentes la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, concejales, funcionarios provinciales y municipales.

Los fondos entregados por el Gobierno provincial son los dispuestos por la Ley de Descentralización. Ascienden a 96.600.000 pesos, en créditos a tasa de interés cero, con seis meses de gracia para el primer pago y 54 meses de plazo de devolución.

«Fondos que llegan para quedarse»

“Estos son fondos que llegan para quedarse, a través de la Ley de Descentralización. Es el Gobierno provincial quien los aporta, en trabajo conjunto con el municipio local, que define quiénes serán los beneficiarios. Ustedes devolverán las cuotas y ese dinero que aportó Provincia ya queda en el municipio, para que implemente operatorias propias, con fondos que ya serán de las y los santarroseños”, detalló Álvarez.

El ministro agregó que “la economía social es una presencia importarte en la economía pampeana. No solamente a nivel económico, que no es poca cosa, sino por lo que representa: la voluntad emprendedora de personas que apuestan por concretar sueños, por reforzar sus ingresos a partir de algo que les gusta y saben hacer. Desde el equipo que encabeza el gobernador Sergio Ziliotto hay políticas de Estado concretas, y esta entrega es una de ellas”.

Por su parte, el intendente santarroseño dijo que “es muchísima la inversión que hizo el Gobierno provincial en conjunto con el Gobierno municipal para poder empujar la economía solidaria, para apuntalar a cada uno de los emprendedores. Por eso nos parece sustancial y muy importante poder compartir esta información”.

“Cada peso que ustedes devuelven al momento que les toca devolver, este crédito es una rueda que se retroalimenta para que otros emprendedores o emprendedoras puedan acceder, incluso ustedes mismos cuando terminan ese mismo crédito. Por eso nos parece un sistema absolutamente virtuoso, que hay que sostener, que hay que fomentar, que tenemos que sostener entre todos y todas”, agregó.