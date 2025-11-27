Whirlpool confirmó el cierre de su planta en Pilar y avanza en un acuerdo de desvinculación para 220 empleados

En una decisión que tomó por sorpresa a su personal y al sector industrial, Whirlpool anunció el cese definitivo de la producción de lavarropas en su complejo ubicado en el Parque Industrial de Fátima, en el partido bonaerense de Pilar. La medida implica la desvinculación de 220 trabajadores y marca un giro en la estrategia de la compañía en el país.

La multinacional comunicó la determinación este miércoles y, de inmediato, abrió una mesa de negociación con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para diseñar un esquema de salida para todos los empleados afectados. Según trascendió, la propuesta incluirá el pago de indemnizaciones completas junto con una compensación adicional, alcanzando tanto a operarios como a personal técnico y administrativo.

La empresa fundamentó el cierre en la pérdida de competitividad para abastecer mercados externos y en la creciente presión de los productos importados, en un contexto general de retracción del consumo interno. A pesar de la clausura de la línea productiva, la firma aseguró que sostendrá su estructura comercial y de servicios en Argentina, integrada por entre 100 y 120 empleados, con el objetivo de continuar distribuyendo electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el país.

La planta, inaugurada en octubre de 2022 tras una inversión de USD 52 millones, había sido proyectada para fabricar hasta 300.000 unidades anuales, con la meta de exportar el 70% de ese volumen. No obstante, esas expectativas nunca llegaron a concretarse. De aquí en adelante, la compañía abastecerá el mercado argentino con unidades provenientes de Brasil y China, según confirmaron fuentes del sector.

En un comunicado difundido a nivel corporativo, Whirlpool señaló que la medida responde a un proceso global de revisión de su estructura productiva, orientado a mejorar la eficiencia y optimizar la asignación de recursos. La empresa indicó que la determinación implica una reorganización profunda de su operación en el país, que quedará enfocada exclusivamente en actividades comerciales y de servicio técnico.

Con más de tres décadas de presencia en Argentina, la marca estadounidense es una de las líderes históricas del segmento de electrodomésticos de línea blanca. A nivel global, Whirlpool factura alrededor de USD 19.000 millones anuales, emplea a 59.000 personas y opera 55 centros de investigación y producción.