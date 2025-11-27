General Pico volvió a suspender el cierre de los festejos por el 120° aniversario debido al pronóstico de lluvia

La Municipalidad de General Pico resolvió postergar la última jornada del “Festival Pico Cumple”, prevista para este domingo 30 de noviembre, ante las previsiones de mal tiempo que anticipan lluvias para gran parte del fin de semana. La decisión se conoció en las últimas horas y afecta directamente al acto de cierre que iba a reunir a miles de vecinos.

La celebración por los 120 años de la ciudad, que venía convocando a un importante marco de público desde su lanzamiento, deberá esperar una nueva fecha. Según indicaron las autoridades locales, las condiciones meteorológicas previstas impedirían garantizar el normal desarrollo de las actividades al aire libre programadas para la jornada final.

El espectáculo central del reconocido artista “El Loco” Amato, junto con diversas propuestas culturales y recreativas, quedará aplazado hasta que se confirme un nuevo cronograma. El municipio sostuvo que la prioridad es resguardar la seguridad de los asistentes ante la posibilidad de precipitaciones y tormentas que complicarían el montaje del escenario y la permanencia del público.

A través de un comunicado, el Ejecutivo municipal remarcó que la medida se tomó “con el objetivo de proteger a los vecinos que planeaban acercarse a disfrutar del evento”, señalando que la magnitud de la convocatoria exige condiciones climáticas favorables para garantizar una actividad ordenada y segura.

Por el momento, no se informó una nueva fecha para la realización del espectáculo. Las autoridades adelantaron que la reprogramación será anunciada en los próximos días a través de los canales oficiales. Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de que el clima permita llevar adelante el cierre de los festejos, que coronarán un mes de actividades por el aniversario de la ciudad.