Volcó un micro que viajaba a Mar del Plata. Dos muertos y varios heridos

Dos muertos y varios heridos es el saldo parcial de un vuelco protagonizado por un micro en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2, mano a Mar del Plata.

En el lugar trabajan Bomberos, ambulancias, policías y personal de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

Al menos dos pasajeros que se encuentran internados en grave estado, mientras que otros son atendidos en el lugar.

Según las primeras informaciones, quince pasajeros habrían sido trasladados al hospital de Coronel Vidal. Otros heridos son derivados a General Pirán y continúan recibiendo atención en el lugar del incidente.