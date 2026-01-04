Murió turista en el arroyo Pasos Malos de Villa de Merlo

Un turista de 70 años murió mientras se encontraba en el arroyo de Pasos Malos, en la Villa de Merlo, provincia de San Luis. Las primeras informaciones oficiales indican que el hombre habría sufrido un paro cardíaco.

El episodio ocurrió en un sector muy concurrido durante la temporada de verano, en el camino hacia la cascada de Pasos Malos. Hasta el momento, no se difundió la identidad del visitante.

Tras un llamado de emergencia por una descompensación, acudieron al lugar efectivos de la Comisaría 26°, del Comando Radioeléctrico, personal del SEMPRO y Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo, quienes constataron el fallecimiento.

Ante la ausencia de familiares directos, los policías recabaron datos a través de un vecino, quien manifestó que el hombre se alojaba de manera transitoria en su domicilio, ubicado sobre calle Cuesta La Granadilla, en la zona de Cerro de Oro.

Las averiguaciones permitieron establecer que el turista había llegado a Villa de Merlo con fines turísticos, proveniente de la ciudad de Buenos Aires.

La justicia dispuso la intervención del médico forense para la realización del acta correspondiente y las diligencias de rigor. El procedimiento a disposición de la Fiscalía interviniente.