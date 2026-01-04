Bullrich exigió la liberación de Nahuel Gallo tras el arresto de Nicolás Maduro

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reclamó este sábado la liberación inmediata del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y sostuvo que el Gobierno argentino hará “todo lo que esté a su alcance” para lograr su regreso al país.

El pedido fue realizado tras su participación en una concentración de ciudadanos venezolanos en el Obelisco, donde también exigió la liberación de otras personas que, según afirmó, permanecen detenidas de manera ilegal por el régimen venezolano. Entre ellas mencionó al abogado argentino Germán Giuliani, de quien su familia no tiene noticias desde mayo de 2025.

Bullrich remarcó que Gallo, integrante de una fuerza de seguridad nacional, fue arrestado cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. “Nunca hubo información oficial sobre su situación ni sobre su paradero”, señaló.

En relación con el contexto político en Venezuela, la senadora consideró que se abre un escenario “de transición extremadamente complejo”, al advertir que las estructuras del Estado continúan “profundamente infiltradas”. Como ejemplo, cuestionó la falta de pronunciamiento de las Fuerzas Armadas frente a la caída del poder de Nicolás Maduro.

También expresó fuertes críticas hacia la actual conducción del gobierno venezolano y se mostró escéptica sobre cualquier señal de cambio. “No puedo creer en ninguno de los dirigentes del régimen”, afirmó.

Por último, Bullrich calificó los recientes acontecimientos en Venezuela como un hecho de alto impacto regional y sostuvo que la comunidad internacional, en especial las Naciones Unidas, debería acompañar el proceso. “La ONU nació para garantizar la paz y no para avalar dictaduras”, concluyó.