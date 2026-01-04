El pampeano David Zille ganó la primera etapa del Dakar 2026 en la categoría Challenger

En la primera etapa del Rally Dakar 2026, llevado a cabo en Arabia Saudita, tuvo como ganador en la categoría Challenger al oriundo de 25 de Mayo, David Zille, junto a su acompañante Sebastián Cesana, marcando la diferencia desde la largada inicial y consolidándose en la punta de la tabla en la categoría de prototipos ligeros.

La acción de la categoría de rally más importante del mundo comenzó este fin de semana en tierras árabes, en los áridos desiertos de Yanbu, Arabia Saudita, donde el cierre de la primera etapa de la categoría Challenger (antigua T3) tuvo como ganador al veinticinqueño a bordo de su Taurus T3 Max, en una dura lucha hasta el final.

Zille cerró la etapa cronometrada con un tiempo de 3 horas, 32 minutos y 50 segundos, dejando en segundo lugar al neerlandés Paul Spierings (Taurus Evo Max), quien terminaría a 42 segundos de diferencia tras una penalización de un minuto y diez segundos.

Esta victoria no solo deja a Zille y a su compañero cordobés en la punta de la tabla, sino que los consolida como uno de los principales candidatos para las siguientes etapas de una de las categorías más complejas del automovilismo mundial, que continuará su acción el lunes 5 de enero con el recorrido de Yanbu a AlUla, correspondiente a la Etapa 2.

En la categoría mayor de autos (Ultimate), la victoria de la jornada quedó en manos del belga Guillaume De Mévius (Mini), quien detuvo el cronómetro en 3 horas, 7 minutos y 49 segundos. Fue seguido muy de cerca por el experimentado Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), que arribó a solo 40 segundos, mientras que el checo Martin Prokop (Ford Raptor) completó el podio.

En motos, el joven español Edgar Canet hizo historia al imponerse en el especial de 305 kilómetros a bordo de su KTM, con un tiempo de 3 horas, 16 minutos y 11 segundos. En esta divisional, el salteño Luciano Benavides tuvo una destacada actuación y finalizó en la quinta posición, a 3 minutos y 47 segundos del líder.