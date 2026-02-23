AFA anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades ante una causa judicial

La Liga Profesional resolvió postergar la próxima jornada y extender la medida a todas las categorías. La dirigencia habla de persecución y niega irregularidades fiscales. El calendario queda en suspenso.

El fútbol argentino entró en terreno incierto. Luego de que la Justicia dispusiera la citación a indagatoria de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, la conducción de la Liga Profesional de Fútbol respondió con una decisión de alto impacto: la suspensión de la fecha 9 del campeonato, programada entre el 5 y el 8 de marzo.

La determinación no se limita a la Primera División. También alcanza a las categorías del ascenso, en una señal de respaldo institucional a la conducción de la AFA frente a la investigación impulsada por el organismo recaudador, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

En un comunicado difundido tras conocerse la resolución judicial, la AFA rechazó las acusaciones de manera categórica. Sostuvo que las obligaciones tributarias señaladas fueron canceladas antes de su vencimiento y cuestionó que se intente encuadrar la situación dentro de un supuesto delito penal tributario. Además, subrayó que el expediente ya se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones y calificó la citación como improcedente.

La suspensión de la fecha funciona, en los hechos, como un mensaje político. Desde la dirigencia entienden que no están dadas las condiciones para continuar con la actividad mientras —según plantean— exista una avanzada judicial contra sus autoridades.

El impacto es inmediato. Partidos clave deberán ser reprogramados y el calendario, ya ajustado por competencias internacionales y compromisos locales, queda sujeto a nuevas negociaciones. Clubes, futbolistas y millones de hinchas quedan atrapados en una disputa que excede lo deportivo.

Por ahora no hay fecha alternativa confirmada ni señales claras de distensión. El conflicto abrió un frente institucional de alto voltaje y dejó al campeonato en pausa, en un escenario donde la pelota pasó a segundo plano y la definición se juega fuera de la cancha.