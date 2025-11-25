Provinciales

Ramiro Passo presidirá Comité UCR de General Pico. Martín Berhongaray conducirá el radicalismo provincial

Daniel Depaulo

Tras el acuerdo alcanzado por todas las líneas internas del radicalismo pampeano se logró una lista de unidad que la encabeza a nivel provincial Martín Berhongaray y en el Comité de General Pico, Ramiro Passo. Anoche cerró la presentación de listas y el acto eleccionario está convocado para el 14 de diciembre.

Autoridades Comité Provincia:

Presidente:              Martin Berhongaray-

Vicepresidente 1°: Nidia Ancin

Vicepresidente 2°: Roberto Paz

Secretario:             Mónica Stadler

Tesorero :               Hector Delaye

1º Vocal Titular:         Agustina Garcia

2º Vocal Titular:         Hernan Gaggiolli

3º Vocal Titular:        Agustina Urdaniz

4º Vocal Titular:        Hugo Kenny

CONVENCIONALES NACIONALES

Titulares

1°-   Abel Sabarots

2°- Andrea Valderrama

3°- Julio Javier Pechin

4°-Andrea Alaniz

5°- Guillermo Echeverry

6°-Cecilia Burgardt

7° -Bautista Gallotti

8°-Elida Deanna

Mesa General Pico

1) Passo, Ramiro Jesús (Presidente)

2) Ramos, Mónica Delia (Vicepresidente)

3) Carrizo, Matías Jesús (Secretario)

4) Rojas, Andrea Alejandra

5) Cuello, Andrés Reyes

6) Benítez, Melina Lis

7) Galván., Emanuel David

8) Romero, María Laura

9) Bosio, MArio Alfredo

10) Ceéda, María Lorena

11) Herrera, José María

12) Romero, Ana Laura

13) Giménez, Gonzálo Valentín

Convencionales provinciales

1)Ansorena, José María

2)Testa, Patricia

3)González, Sergio Alejandro

4)Campo, Alicia Lis

5)CArrizo, MAtías

6)Gette, Cintia Belén

7)Capellino, Marcelo Javier

8) Beneitez, Melani Lis

9)Pantanali, Gastón Emanuel

10)Mitta, Graciela

11)Forte, Sebastián

12)Inchaurrondo, Natasha

13)Lacentra, PAblo.

Comparte esto:

Entradas relacionadas

Provinciales

El Gobierno adjudicó la construcción del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico

Daniel Depaulo
Provinciales

El secretario general de la Gobernación, José Vanini, detalló el presupuesto del área ante los diputados

Daniel Depaulo