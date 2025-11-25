Ramiro Passo presidirá Comité UCR de General Pico. Martín Berhongaray conducirá el radicalismo provincial

Tras el acuerdo alcanzado por todas las líneas internas del radicalismo pampeano se logró una lista de unidad que la encabeza a nivel provincial Martín Berhongaray y en el Comité de General Pico, Ramiro Passo. Anoche cerró la presentación de listas y el acto eleccionario está convocado para el 14 de diciembre.
Autoridades Comité Provincia:
Presidente: Martin Berhongaray-
Vicepresidente 1°: Nidia Ancin
Vicepresidente 2°: Roberto Paz
Secretario: Mónica Stadler
Tesorero : Hector Delaye
1º Vocal Titular: Agustina Garcia
2º Vocal Titular: Hernan Gaggiolli
3º Vocal Titular: Agustina Urdaniz
4º Vocal Titular: Hugo Kenny
CONVENCIONALES NACIONALES
Titulares
1°- Abel Sabarots
2°- Andrea Valderrama
3°- Julio Javier Pechin
4°-Andrea Alaniz
5°- Guillermo Echeverry
6°-Cecilia Burgardt
7° -Bautista Gallotti
8°-Elida Deanna
Mesa General Pico
1) Passo, Ramiro Jesús (Presidente)
2) Ramos, Mónica Delia (Vicepresidente)
3) Carrizo, Matías Jesús (Secretario)
4) Rojas, Andrea Alejandra
5) Cuello, Andrés Reyes
6) Benítez, Melina Lis
7) Galván., Emanuel David
8) Romero, María Laura
9) Bosio, MArio Alfredo
10) Ceéda, María Lorena
11) Herrera, José María
12) Romero, Ana Laura
13) Giménez, Gonzálo Valentín
Convencionales provinciales
1)Ansorena, José María
2)Testa, Patricia
3)González, Sergio Alejandro
4)Campo, Alicia Lis
5)CArrizo, MAtías
6)Gette, Cintia Belén
7)Capellino, Marcelo Javier
8) Beneitez, Melani Lis
9)Pantanali, Gastón Emanuel
10)Mitta, Graciela
11)Forte, Sebastián
12)Inchaurrondo, Natasha
13)Lacentra, PAblo.