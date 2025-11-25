Encontraron los cuerpos de padre e hija de la comunidad menonita arrastrados por el río. Continúa la búsqueda de otro cuerpo

De los tres integrantes de la comunidad Menonita afincados recientemente en la región del Valle Medio en Río Negro fueron encontrados dos, mientras que un tercero también arrastrado por la corriente se sigue buscando. Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Jacobo Neufeld y de su hija Ana de dieciseis años, mientras tanto continúa la búsqueda del joven David, de 20 años.

Ana de 16 años ingresó al río en un sector donde la corriente se amplifica por la presencia de cuatro brazos que distribuyen el caudal. Minutos después fue arrastrada por la fuerza del agua. Su padre, Jacobo, y su hermano mayor, David, se lanzaron para intentar rescatarla. Ninguno logró regresar a la orilla.

La búsqueda se profundizó en el día de hoy y se seguirá mañana miércoles, según confiaron fuentes policiales de Río Negro.